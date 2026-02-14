Gigante 2ª manche sotto fitta nevicata Vinatzer per la rimonta | D' Antonio cade si teme per il ginocchio | Programma
Gigante, la seconda manche si svolge sotto una fitta nevicata che rende difficile la visibilità, mentre Vinatzer tenta una rimonta e D'Antonio cade, lasciando temere per il suo ginocchio. Sabato di grande tensione per gli sport invernali italiani: la staffetta femminile di sci di fondo conquista il sesto posto, mentre lo short track e le gare sui 5 km si svolgono tra condizioni estreme di gelo.
1. Marco Schwarz (Aut) 2'27"282. Joan Verdu (And) 2'27"29 (+0"01)3. Alexander Schmid (Ger) 2'27"48 (+0"20)4. Filip Zubcic (Cro) 2'27"50 (+0"22)5. Luca Aerni (Svi) 2'28"19 (+0"91)6. Raphael Haaser (Aut) 2'28"21 (+0"93)7. Christian Borgnaes (Dan) 2'28"35 (+1"07)8. Andreas Zampa (Svk) 2'28"44 (+1"16)9. Fabian Ax Swartz (Sve) 2'28"76 (+1"48)10. Andrej Drukarov (Lit) 2'29"03 (+1"75)11. Giovanni Franzoni (Ita) 2'29"13 (+1"85)12. Ryder Sarchett (Usa) 2'30"11 (+2"83)13. Tiziano Gravier (Arg) 2'30"30 (+3"02)14. Jesper Pohjolainen (Fin) 2'30"87 (+3"59)15. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Giada D’Antonio cade in allenamento: si teme un infortunio al ginocchio. Come sta l’azzurra
Giada D’Antonio è caduta durante l’allenamento in gigante a Dobbiaco, a causa di un’errata mossa sulla pista ghiacciata.
Marco Schwarz fa il vuoto nella prima manche del gigante sulla Gran Risa. Vinatzer chiamato alla rimonta
Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, slalom gigante sotto la neve: il Brasile sogna la prima storica medaglia; Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante maschile Olimpiadi: orari, startlist, streaming; La startlist del gigante olimpico degli uomini (con incognita meteo): apre Pinheiro Braathen, 'Odi' col n° 5; Le regole dello sci alpino: lo slalom, la gara di tecnica che premia chi sbaglia meno.
LIVE Gigante seconda manche: Braathen per confermarsi, Vinatzer a otto decimi dal podioFranzoni lontano, De Aliprandini perde lo sci come Paris, fuori Kastlunger. Dietro al brasiliano ci sono Odermatt e Meillard ... gazzetta.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, gigante maschile a Bormio: Braathen domina la prima manche, Italia a piccoPrima manche ricca di colpi di scena nel gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista di Bormio, con cielo plumbeo e visibilità piatta, è il brasiliano Lucas Pinheiro ... primalavaltellina.it
Il brasiliano fa il vuoto nella prima manche del gigante, Vinatzer undicesimo a 8 decimi dal podio crede nella rimonta: "Andrò all-in" facebook
Pinheiro Braathen e dietro il vuoto. Clamorosa prima manche di gigante del brasiliano. Odermatt - non proprio uno qualsiasi - si becca quasi un secondo. Dal quarto in giù siamo praticamente sui due secondi. È tutto apparecchiato per qualcosa di storico… #M x.com