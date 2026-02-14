Gigante 2ª manche sotto fitta nevicata Vinatzer per la rimonta | D' Antonio cade si teme per il ginocchio  | Programma

Gigante, la seconda manche si svolge sotto una fitta nevicata che rende difficile la visibilità, mentre Vinatzer tenta una rimonta e D'Antonio cade, lasciando temere per il suo ginocchio. Sabato di grande tensione per gli sport invernali italiani: la staffetta femminile di sci di fondo conquista il sesto posto, mentre lo short track e le gare sui 5 km si svolgono tra condizioni estreme di gelo.

1. Marco Schwarz (Aut) 2'27"282. Joan Verdu (And) 2'27"29 (+0"01)3. Alexander Schmid (Ger) 2'27"48 (+0"20)4. Filip Zubcic (Cro) 2'27"50 (+0"22)5. Luca Aerni (Svi) 2'28"19 (+0"91)6. Raphael Haaser (Aut) 2'28"21 (+0"93)7. Christian Borgnaes (Dan) 2'28"35 (+1"07)8. Andreas Zampa (Svk) 2'28"44 (+1"16)9. Fabian Ax Swartz (Sve) 2'28"76 (+1"48)10. Andrej Drukarov (Lit) 2'29"03 (+1"75)11. Giovanni Franzoni (Ita) 2'29"13 (+1"85)12. Ryder Sarchett (Usa) 2'30"11 (+2"83)13. Tiziano Gravier (Arg) 2'30"30 (+3"02)14. Jesper Pohjolainen (Fin) 2'30"87 (+3"59)15. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

