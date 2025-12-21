marco schwarz fa il vuoto nella prima manche del gigante sulla gran risa vinatzer chiamato alla rimonta

Marco Schwarz impressiona nella prima manche del gigante dell’Alta Badia e prenota la vittoria sulla Gran Risa. L’austriaca ha fatto quasi il vuoto alle sue spalle, infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari. Una prestazione davvero eccezionale per Schwarz, che è riuscito a domare una neve molto insidiosa e soprattutto a trovare il ritmo in una tracciatura che ha messo in enorme difficoltà tanti protagonisti attesi, uno su tutti il grande favorito della vigilia Marco Odermatt. L’austriaco ha fatto segnare il miglior tempo in quasi tutti gli intermedi, facendo la differenza già dalle prime complicate porte e poi nella zona centrale, dove trovare ritmo e velocità era davvero difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

