Giardini Lamboglia approvato il progetto per il nuovo ' playground'

La giunta comunale ha dato il via libera al progetto per il nuovo playground ‘Sport illumina’ nei giardini Lamboglia, dopo che la proposta è stata avanzata dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante. La decisione arriva in seguito a un’analisi dei costi e delle modalità di costruzione, con l’obiettivo di creare uno spazio di gioco più sicuro e accogliente per i bambini del quartiere. Il progetto prevede l’installazione di nuove attrezzature e illuminazione, migliorando così l’area verde già molto frequentata dalle famiglie.

Salis e Ferrante: "Gli spazi pubblici dedicati allo sport offrono, soprattutto ai giovani, un'alternativa concreta. Per la città un nuovo spazio che consenta di svolgere attività all'aria aperta" La giunta comunale, su proposta della sindaca Silvia Salis e dell'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del playground 'Sport illumina' ai giardini Nino G. Lamboglia, a Marassi. La sindaca Salis spiega: "Con questo intervento rafforziamo la presenza dello sport nei quartieri e restituiamo ai cittadini uno spazio pubblico di qualità.