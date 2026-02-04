A Imperia, dopo anni di discussioni, il progetto definitivo per il nuovo tempio crematorio urbano ha ottenuto l’approvazione. Ora si prepara la fase di realizzazione, che dovrebbe partire a breve. La città si prepara a cambiare volto, con una struttura moderna e più vicina alle esigenze dei cittadini.

A Imperia, dopo anni di attesa e dibattiti, è finalmente decollata la costruzione del nuovo tempio crematorio urbano. La Giunta comunale ha approvato, con voto unanime, il progetto definitivo presentato dalla società Sistemi Cimiteriali Imperia S.r.l., mettendo così la parola fine a una fase di valutazione tecnica e amministrativa che ha coinvolto diversi enti. L’approvazione, avvenuta nella giornata di mercoledì 4 febbraio 2026, è il risultato di una Conferenza dei Servizi conclusasi con esito positivo, che ha sancito l’assenza di ostacoli procedurali o ambientali insormontabili. Ora, con i permessi in tasca, si apre ufficialmente la fase di realizzazione dell’opera, che si colloca all’interno del cimitero comunale di via dei Cappuccini, nel cuore della città, a pochi passi dal centro storico e dal quartiere di San Giacomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia: approvato il progetto definitivo per il nuovo tempio crematorio urbano

Approfondimenti su Imperia Tempio

La giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto e il piano economico per la demolizione e la ricostruzione dell’asilo nido di via Timavo, nel quartiere di Bonacina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Imperia Tempio

Argomenti discussi: Imperia, nuovo parco didattico sopra il parcheggio Senatore Amadeo; Provincia di Imperia: approvato lo schema di bilancio 2026-2028, Mager vicepresidente; 'The Future is Now', progetto internazionale di E.On arriva anche a Milano; Provincia Imperia: approvato il bilancio di previsione. Cascino contrario: non ha il coraggio di fare investimenti sul territorio /Foto e Video.

Tempio crematorio di Imperia, la giunta approva il progetto definitivoLa giunta di Imperia ha approvato il progetto definitivo del nuovo tempio crematorio presentato dalla società Sistemi Cimiteriali Imperia S.r.l.. Con la conclusione positiva della Conferenza dei Servi ... rivieratime.news

Imperia, pista ciclabile sull’Incompiuta con le auto: progetto approvato in conferenza serviziLe prescrizioni riguardano aiuole e asfalto, confermato l’impianto che prevede corsia per auto e parcheggi. Aperutura in primavera, Gaggero: Ora corriamo per ... ilsecoloxix.it

PROVINCIA IMPERIA: APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE. CASCINO CONTRARIO: "NON HA IL CORAGGIO DI FARE INVESTIMENTI SUL TERRITORIO" /FOTO E VIDEO - facebook.com facebook