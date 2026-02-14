Claudio Sterpin è morto ieri, pochi mesi dopo essere stato trovato senza vita nel suo appartamento di Trieste. La sua scomparsa è collegata alla vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita nel boschetto dell’ex Opp di Trieste. Sterpin, 65 anni, era noto per aver condiviso momenti con Resinovich e per aver frequentato gli stessi ambienti della donna. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, apre nuovi interrogativi sulla vicenda.

È morto Claudio Sterpin, l’uomo legato a Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex Opp. Sterpin, ex maratoneta, aveva 86 anni ed è morto a Trieste. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa stamani a Trieste tra i tanti amici, rimbalzando sui social. Sterpin è stato l’ultimo a sentire al telefono Liliana la mattina in cui è scomparsa ed ha sempre sostenuto di avere una relazione affettuosa con lei che si sarebbe presto realizzata in una convivenza se non fosse scomparsa prima. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich.

Claudio Sterpin, noto ex maratoneta triestino, è morto all’età di 86 anni, pochi mesi dopo aver rivelato di aver avuto un rapporto stretto con Liliana Resinovich, la pensionata scomparsa nel dicembre 2021.

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e l'ultimo a sentirla viva, è morto all'età di 86 anni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

È MORTO CLAUDIO STERPIN L'AMICO SPECIALE DI LILIANA RESINOVICH.

Argomenti discussi: E' morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich che non ha mai smesso di chiedere verità; Addio a Claudio Sterpin, uno dei protagonisti del caso Resinovich; Liliana Resinovich, Claudio Sterpin pronto all'esposto contro la Procura per le prime indagini sulla morte; Trieste saluta Claudio Sterpin, una vita tra passioni, battaglie e memoria.

Addio a Claudio Sterpin, è morto l'amico di Liliana Resinovich: non ha mai smesso di cercare la verità sulla morte dell'amicaClaudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, è morto a 86 anni: non aveva mai smesso di cercare la verità sulla morte dell'amica ... notizie.it

Chi era Claudio Sterpin: l’amico di Liliana Resinovich è morto a 86 anniIl suo avvocato Giuseppe Squitieri: Si è sempre battuto per la verità. E questa verità dovrà uscire lo stesso, su questo non deroghiamo. Il suo racconto? Assolutamente lineare. Il 9 marzo è previsto ... quotidiano.net

È morto Claudio Sterpin facebook

E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich, aveva 86 anni x.com