Giallo a Rabiot molto dubbio Dopo Pisa-Milan il francese pubblica sui social …

Ardien Rabiot è finito nel mirino dopo Pisa-Milan, quando ha ricevuto un'ammonizione che ha lasciato molte perplessità. Il centrocampista francese ha pubblicato un messaggio sui social pochi minuti dopo la partita, alimentando i sospetti sulla regolarità della decisione dell'arbitro.

"È stato ammonito per aver fermato una potenziale azione pericolosa, in questo caso è un giallo molto sottile e Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar perdere. Poi il centrocampista si è lasciato andare a qualche parola di troppo e ha preso il rosso. Rientrerà comunque con la diffida contro il Parma", queste le parole di Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN dopo Pisa-Milan 1-2 in merito al primo giallo poi espulsione di Adrien Rabiot a pochi minuti dalla fine. Una doppia sanzione pesante, visto che come ha sottolineato lo stesso Marelli: "Squalifica per la prossima gara contro il Como e Rabiot che rimarrà in diffida: alla prossima ammonizione salterà una nuova gara di campionato". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Luca Marelli ha commentato il primo cartellino giallo mostrato a Rabiot durante Pisa-Milan, partita finita 1-2, evidenziando che l’arbitro Fabbri avrebbe dovuto lasciar correre l’intervento del centrocampista francese.

