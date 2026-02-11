Milan sciolto il dubbio Pulisic per Pisa Parla tanto De Winter cresce molto Bartesaghi
Il Milan ha deciso: Pulisic sarà in campo a Pisa, senza dubbi. La squadra si prepara alla sfida di domenica, con De Winter che parla tanto e Bartesaghi che continua a crescere. In vista della partita, i tifosi sperano in una prestazione convincente per avvicinarsi alla zona europea.
Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse notizie interessanti per quanto concerne l'universo rossonero. Il momento, d'altronde, è delicato e importante, tra campo e mercato, ma non soltanto. A poco più di 48 ore dal prossimo impegno del Diavolo, il clima è caldo e i giocatori sono carichi. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo alla 'Cetilar Arena' di Pisa contro i nerazzurri di Oscar Hiljemark per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Milan Pisa
De Winter dopo Cagliari-Milan: “Bartesaghi è molto forte, con un futuro importante”
Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato la partita contro il Cagliari, disputata alla 18^ giornata della Serie A 2025-2026.
Top News Milan: il ritorno di Pulisic, la carica di De Winter, il volo di Bartesaghi. E sul mercato …
Questa mattina il Milan si prepara alla sfida di Pisa, in programma tra due giorni.
Ultime notizie su Milan Pisa
Argomenti discussi: Sinner, Milano-Cortina per dimenticare l’AO: Sarà bellissimo. Ma è mistero sulla sua presenza, il possibile ruolo; Goggia sfida Vonn nella discesa di Cortina: americana favorita da infortunata?; Genoa-Napoli, Rrahmani titolare. Sciolto il dubbio Buongiorno-Beukema?; Milan in attacco c’è una certezza incrollabile! Allegri ha sciolto le riserve | il punto sull’infermeria.
Milan, in attacco resta una certezza assoluta: Allegri ha sciolto le riserve e fa il punto sull’infermeria rossoneraMilan, in attacco resta una certezza assoluta: Allegri ha sciolto le riserve e fa il punto sull’infermeria rossonera Il Milan scalda i motori in vista della ripresa del campionato, fissata per venerdì ... calcionews24.com
Bologna-Milan, le formazione ufficiali: l’attacco scelto da AllegriMassimiliano Allegri ha sciolto ogni dubbio legato alle formazioni ufficiali di Bologna-Milan: deciso l'attacco dei rossoneri per il posticipo ... spaziomilan.it
Si stanno disperdendo i manifestanti che oggi a Milano hanno protestato contro le Olimpiadi invernali. Dopo lanci di pietre, cariche delle forze dell'ordine e tentativi di spostarsi sul raccordo dell'A1, il corteo si è sciolto. I fermati sarebbero scesi a sei: dei sette bl - facebook.com facebook
Ricordiamo che per la Gazzetta trattavasi di “cane sciolto”. L’unico interesse di #Marotta era evitare la chiusura della Curva con Juve e Milan. Chissà come è andata a finire x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.