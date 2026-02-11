Il Milan ha deciso: Pulisic sarà in campo a Pisa, senza dubbi. La squadra si prepara alla sfida di domenica, con De Winter che parla tanto e Bartesaghi che continua a crescere. In vista della partita, i tifosi sperano in una prestazione convincente per avvicinarsi alla zona europea.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse notizie interessanti per quanto concerne l'universo rossonero. Il momento, d'altronde, è delicato e importante, tra campo e mercato, ma non soltanto. A poco più di 48 ore dal prossimo impegno del Diavolo, il clima è caldo e i giocatori sono carichi. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo alla 'Cetilar Arena' di Pisa contro i nerazzurri di Oscar Hiljemark per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, sciolto il dubbio Pulisic per Pisa. Parla tanto De Winter, cresce molto Bartesaghi

Approfondimenti su Milan Pisa

Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato la partita contro il Cagliari, disputata alla 18^ giornata della Serie A 2025-2026.

Questa mattina il Milan si prepara alla sfida di Pisa, in programma tra due giorni.

Ultime notizie su Milan Pisa

