Giada Petrone ha deciso di diventare l’unica esperta in Italia di armonizzazione degli ambienti, dopo aver sperimentato come il disordine in casa possa influire sul benessere quotidiano. Recentemente, ha aiutato una famiglia romana a riorganizzare il soggiorno, eliminando gli eccessi e favorendo la calma.

Intervista a Giada Petrone Il primo nemico dell'armonia? «L'accumulo, quel mare di cose che non ci corrispondono più. Uno spazio riesce a essere davvero armonioso quando è in sintonia profonda con la stagione esistenziale di chi lo sta vivendo. A volte la casa resta indietro rispetto alla vita e non ha più nulla a che fare con te; tu non lo sai, ma ci sei a disagio». Da dove inizi? «Da un riordino generale, compreso ciò che non si vede, nascosto in mobili, contenitori, soffitte, garage. Bisogna attraversare oggetti e ricordi per capire se fanno ancora parte della nostra vita, se danno gioia oppure no.

© Vanityfair.it - Giada Petrone: «Come armonizzare la casa per rimettere in asse la vita»

