La morte di Patrizia de Blanck ha lasciato senza parole molti. La contessa se n’è andata in silenzio, come aveva deciso di vivere gli ultimi mesi. La notizia ha fatto il giro del gossip e ha scosso chi la conosceva da vicino. Giada, una persona vicina a lei, ha commentato con poche parole: «Era la mia vita».

La morte della contessa. Patrizia de Blanck se n’è andata in silenzio, come aveva scelto di vivere gli ultimi mesi. Aveva 85 anni. Per tutti era la “contessa del popolo”, ma soprattutto era una donna che aveva fatto della libertà il suo tratto distintivo: esuberante, diretta, incapace di fingere. Aveva lasciato presto le regole della vita “da nobile” per costruirsene una propria, senza chiedere permesso. Accanto a lei, fino all’ultimo, c’è stata la figlia Giada. Il loro legame era totale, quasi simbiotico. «Non ho la forza neanche di parlare, era la mia vita», ha scritto, raccontando una malattia affrontata lontano dai riflettori, con discrezione e protezione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - «Era la mia vita»: l’addio di Giada a Patrizia de Blanck

La notizia della scomparsa della contessa Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media italiani.

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni.

È morta Patrizia de Blanck, aveva 85 anni. La figlia Giada: «Non ho la forza neanche di parlare, era la mia vita»

Haber, sul palco come una terapia, ripasso la mia vita(di Francesco Gallo) È tratto liberamente dalla mia biografia e racconta la mia passione, la mia totale dedizione al lavoro, senza ritegno, senza pudore. È la cosa più importante della mia vita, non ... ansa.it

