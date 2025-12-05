Juventus Under 15 che tegola! Rottura del legamento crociato per Matteo | lungo stop per il difensore classe 2011
di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, la sfida col Parma porta altre brutte notizie: lesione del legamento crociato per Matteo. Si prevedono diversi mesi di stop per il difensore classe 2011 ex Lecce. La situazione. Piove sul bagnato per la Juventus Under 15 di Pecorari: non solo i bianconeri sono usciti con 0 punti da Parma, prima sconfitta stagionale per i classe 2011 ma è arrivata nella giornata del 412 una notizia ancora peggiore. Il difensore Ismaele Matteo, infatti, ha accusato proprio in occasione della trasferta emiliana un grave infortunio al ginocchio sinistro. Già le prime sensazioni non erano positive e gli esami strumentali purtroppo hanno confermato l’entità dello stop. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
