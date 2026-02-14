Infortunio in allenamento per Giada D' Antonio | preoccupazione per il ginocchio

Giada D’Antonio si è infortunata al ginocchio durante una sessione di allenamento a Dobbiaco, facendo preoccupare il suo staff. La sciatrice ha subito un dolore improvviso mentre stava affrontando una pista impegnativa, costringendola a interrompere l’allenamento. La squadra sta valutando le condizioni e monitorando la ripresa.

Una situazione imprevista ha coinvolto Giada D'Antonio durante una sessione di allenamento in gigante sulle nevi di Dobbiaco. La giovane promessa dello sci alpino italiano stava affinando la tecnica tra le porte larghe dopo aver partecipato alla combinata a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in preparazione alle eventuali prove individuali delle discipline tecniche. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato del personale tecnico e sanitario presente in pista, con accertamenti mirati a identificare eventuali criticità fisiche. Si attendono aggiornamenti sull'esito degli esami e sulle ripercussioni eventuali sul programma sportivo dell'atleta.