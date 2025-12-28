Sorpreso con mezzo chilo di cocaina | chiesto rinvio a giudizio per il genero del boss

La Procura ha richiesto il rinvio a giudizio di Cristian Terrana, 31 anni, cognato del boss Antonio Massimino. L’uomo è stato arrestato il 28 maggio dai carabinieri, trovandolo in possesso di mezzo chilo di cocaina. L’udienza preliminare definirà le prossime fasi del procedimento giudiziario.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Cristian Terrana, 31 anni, cognato del boss Antonio Massimino, arrestato lo scorso 28 maggio dopo essere stato sorpreso dai carabinieri con mezzo chilo di cocaina. L’udienza preliminare, nella quale sarà assistito dal suo legale Salvatore Pennica, è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Sorpreso con mezzo chilo di cocaina: chiesto rinvio a giudizio per il genero del boss Leggi anche: Picchiarono una poliziotta trans a San Valentino, chiesto il rinvio a giudizio per tre ultrà del Trento Leggi anche: Crollo della Vela Celeste di Scampia, chiesto rinvio a giudizio per sei dirigenti del Comune Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La droga nascosta tra le aiuole e nelle auto a noleggio, 11 arresti in poche ore a Roma; L’eroina nei tombini, i chili di cocaina sequestrati, gli 11 arresti: l’operazione della polizia colpisce anche Cagliari e provincia – VIDEO; Ora non venire: così un vocale ha incastrato il pusher. In casa 800 grammi di cocaina; Esplosivo e fiumi di coca: in manette il figlio di un ex della Mala del Brenta. Oltre mezzo chilo di cocaina nella borsa di una bicicletta, arrestato 27enne - Nei giorni scorsi, i carabinieri di Parma Oltretorrente e il Nucleo cinofili dei carabinieri di Bologna hanno arrestato un 27enne magrebino, ritenuto il presunto proprietario di un considerevole quant ... gazzettadiparma.it

Taranto, un chilo e mezzo di cocaina pura nascosta in casa: arrestata una 38enne - La Polizia di Stato ha sequestrato a Taranto un chilo e mezzo di cocaina pura nel corso di un’operazione antidroga condotta nel quartiere Tamburi, che ha portato all’arresto di una donna di 38 anni, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sorpreso con un chilo di cocaina in auto: arrestato Yuri Spinelli, gemello di Mattia. In manette anche un altro fratello - Nelle scorse ore la polizia della questura di Latina ha tratto in arresto tre persone, tutte accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. ilmessaggero.it

Ha sorpreso suo marito con l'amante proprio in mezzo al cinema facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.