Polemiche sul piano della sosta | delibera ritirata Bisogne rendere più fluida la mobilità

Dopo le numerose contestazioni, l’amministrazione comunale di Brindisi ha deciso di ritirare la proposta di delibera relativa al piano della sosta. L’obiettivo è rendere più fluida la mobilità urbana, ascoltando le diverse opinioni e cercando soluzioni condivise. La decisione evidenzia l’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze dei cittadini e la volontà di mantenere un dialogo aperto sul tema della mobilità cittadina.

Nuovo piano sosta, scoppia la polemica: "Manovra per risanare le casse della Bms" - I consiglieri comunali Roberto Quarta e Francesco Cannalire bocciano la proposta di delibera a firma dell'assessore Cosimo Elmo

La maggioranza va avanti: passa in Consiglio il Piano sosta che aumenta strisce blu e costi del grattino. Polemiche e veleni

