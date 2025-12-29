Polemiche sul piano della sosta | delibera ritirata Bisogne rendere più fluida la mobilità
Dopo le numerose contestazioni, l’amministrazione comunale di Brindisi ha deciso di ritirare la proposta di delibera relativa al piano della sosta. L’obiettivo è rendere più fluida la mobilità urbana, ascoltando le diverse opinioni e cercando soluzioni condivise. La decisione evidenzia l’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze dei cittadini e la volontà di mantenere un dialogo aperto sul tema della mobilità cittadina.
BRINDISI – Dopo la ridda di polemiche, l'amministrazione comunale di Brindisi ha ritirato la proposta di delibera sul piano della sosta. Lo ha ufficializzato il sindaco di Brindisi, durante la seduta del consiglio comunale che si è svolta oggi (lunedì 29 dicembre). Il documento a firma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
