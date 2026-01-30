Gennaio 2026 si rivela uno dei mesi più ricchi di sempre su Steam. La piattaforma di Valve ha aggiunto dodici giochi gratuiti in un solo aggiornamento. Molti utenti si sono subito lanciati nel provarli, approfittando della possibilità di scaricare titoli senza spendere un euro. È un passo importante che rende questo mese particolarmente interessante per gli appassionati di videogiochi.

Gennaio 2026 si conferma uno dei mesi più generosi della storia recente di Steam, con la piattaforma di Valve che ha integrato ben dodici nuovi titoli completamente gratuiti all’interno del suo catalogo. L’aggiornamento settimanale, attivato tra il 22 e il 28 gennaio, ha reso disponibili giochi di diversi generi e stili, tutti scaricabili immediatamente e mantenibili per sempre, senza scadenze né condizioni nascoste. Tra i titoli introdotti spicca Highguard, un action RPG con elementi di gestione delle risorse e combattimenti in tempo reale, che ha registrato un impatto immediato con oltre 100. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Più di una dozzina di titoli gratuiti approdano su Steam in un aggiornamento settimanale.

