Marocco crollano due palazzi a Fez | soccorritori al lavoro tra le macerie

Nella città marocchina di Fez, due edifici di quattro piani sono crollati durante la notte, causando la morte di almeno 22 persone. I soccorritori sono al lavoro tra le macerie per rintracciare eventuali sopravvissuti e prestare assistenza alle vittime di questa tragedia.

(LaPresse) Due edifici di quattro piani sono crollati nella notte nella città marocchina di Fez, provocando la morte di almeno 22 persone. Si tratta del secondo crollo mortale registrato quest’anno nella stessa città. Secondo l’agenzia di stampa statale, gli edifici ospitavano otto famiglie. Diverse persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale per le cure necessarie. Le autorità del Marocco hanno evacuato l’intero quartiere e avviato le operazioni di ricerca e soccorso per individuare eventuali sopravvissuti. Il quotidiano marocchino Le360 ricorda che a maggio un altro edificio, già destinato all’evacuazione, era crollato causando 10 morti e 7 feriti, evidenziando una situazione di forte vulnerabilità strutturale in alcune zone della città. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marocco, crollano due palazzi a Fez: soccorritori al lavoro tra le macerie

Marocco, crollano due edifici a Fez: le drammatiche immagini dei primi soccorsi Vai su X

Marocco, crollano due palazzi a Fez: almeno 19 morti. Si cercano i dispersi sotto le macerie - facebook.com Vai su Facebook

Crollano due edifici in Marocco. Diverse famiglie hanno perso la vita - Tragedia a Fes, in Marocco: almeno diciannove persone sono morte e sedici ferite nel crollo di due edifici residenziali avvenuto ieri sera. interris.it scrive