A Gaza, le squadre di protezione civile lavorano incessantemente tra le macerie delle abitazioni distrutte, recuperando i resti delle famiglie coinvolte. Un'operazione di soccorso in un contesto di grande emergenza, dove ogni istante può fare la differenza tra vita e morte.

© Lanotiziagiornale.it - Si scava tra le macerie e ciò che rimane di Gaza

A Gaza le squadre della protezione civile scavano tra le macerie delle case colpite, recuperano i resti di famiglie sepolte sotto muri che avevano ancora un indirizzo. La casa degli Abu Ramadan, che ospitava decine di persone, è diventata un cumulo di cemento e silenzio. È il lessico della fine che convive con l’annuncio della pausa. Intanto la mappa si allarga. A nord-est di Qalqilya, a Jayyous, bulldozer e mezzi militari abbattono serre e strutture agricole. Plastica strappata, colture schiacciate, un’economia domestica cancellata in poche ore. La Cisgiordania entra nel racconto come un fronte parallelo, dove la guerra prende la forma dell’amministrazione della terra e della punizione collettiva. Lanotiziagiornale.it

Attacco Gaza, operatori Mezzaluna Rossa scavano tra macerie - Gli operatori della Mezzaluna Rossa Palestinese hanno scavato tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo un attacco israeliano a Gaza City. tg24.sky.it

“A seguito del crollo del Ponte Morandi, le Volontarie e i Volontari della CRI hanno dimostrato cosa significa portare aiuto nelle zone di disastro. Il loro abbraccio alla comunità, lo scavare tra le macerie, il supportare la popolazione e i parenti delle vittime. Vi rin x.com

“A seguito del crollo del Ponte Morandi, le Volontarie e i Volontari della CRI hanno dimostrato cosa significa portare aiuto nelle zone di disastro. Il loro abbraccio alla comunità, lo scavare tra le macerie, il supportare la popolazione e i parenti delle vittime. Vi rin - facebook.com facebook