Mimmo Lucano scrive a Mattarella dopo il no al gemellaggio con Gaza | Non è una minaccia ma una sfida al silenzio

Dopo il rifiuto del governo al gemellaggio con Gaza, Mimmo Lucano ha scritto al presidente Mattarella, sottolineando come un gemellaggio rappresenti un ponte di pace e dialogo, piuttosto che una minaccia alla sicurezza. La lettera invita a riflettere sul valore della collaborazione e dell'incontro tra comunità, in un momento in cui le tensioni internazionali richiedono attenzione e sensibilità.

Dopo lo stop del governo al gemellaggio con la città di Gaza, il sindaco di Riace ed europarlamentare di Avs, Mimmo Lucano, ha scritto una lettera al presidente Sergio Mattarella: "Un gemellaggio non è una minaccia alla sicurezza, ma un ponte che unisce ciò che la guerra divide, una sfida al silenzio e alla complicità, un atto di amore contro l'odio."

No al gemellaggio Riace-Gaza, Lucano scrive a Mattarella: “Non è una minaccia alla sicurezza” - Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed europarlamentare di Avs ha inviato una lettera al presidente Sergio Mattarella dopo il parere negativo del governo rispetto al gemellaggio del comune calabrese con la ... quicosenza.it

Gemellaggio Riace-Gaza, Lucano scrive a Mattarella: ‘Non è una minaccia, ma un ponte’ - "Una sfida al silenzio e alla complicità, un atto di amore contro l'odio". citynow.it

Oggi a Riace da Mimmo Lucano e con il sindaco di Gaza in collegamento per confermare il gemellaggio tra Riace e Gaza, che il governo Meloni ha rigettato con una missiva del ministro Calderoli, inviata alla vigilia di Natale, che è un misto di cinismo politico - facebook.com facebook

