Italia Gattuso fa tappa alla Lazio | i nomi in corsa per una possibile convocazione Le ultimissime

Da calcionews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rino Gattuso si è presentato oggi alla Lazio, iniziando una nuova fase nel suo tour tra le squadre italiane. Il ct della Nazionale ha osservato da vicino i biancocelesti, valutando i giocatori in vista delle prossime convocazioni azzurre. La visita ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che aspettano di capire se qualche nome di Roma possa presto entrare nel radar della Nazionale.

Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Pulisic svela: «La cosa che preferisco? Vincere in casa, segnare, sentirli esultare urlando il tuo nome e supportare la squadra» Inter Juve: parla Locatelli in conferenza stampa alla vigilia e non Spalletti. Il motivo di questa decisione Stankovic si racconta: «Non servono tante parole per l’Inter: è un amore unico ed è una cosa che non potrò mai nascondere» Nuovo allenatore Nottingham Forest: scelto il sostituto di Dyche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia gattuso fa tappa alla lazio i nomi in corsa per una possibile convocazione le ultimissime

© Calcionews24.com - Italia, Gattuso fa tappa alla Lazio: i nomi in corsa per una possibile convocazione. Le ultimissime

Approfondimenti su Gattuso Lazio

Vergara verso l’Italia: Gattuso valuta la convocazione

Gattuso sta valutando se convocare Antonio Vergara in Nazionale.

Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Vlahovic e il possibile arbitro del Derby d’Italia

La Juventus si prepara per il Derby d’Italia, con Vlahovic che si tiene sotto osservazione in attesa di capire se sarà in campo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gattuso Lazio

Argomenti discussi: Niente stage? Gattuso fa l'Italia a cena: ieri a Milano con gli azzurri delle big, i retroscena; Metti una sera a cena col ct. Gattuso a tavola con gli Azzurri per preparare i play-off mondiali; Gattuso plasma la sua Italia a tavola: viaggi e cene per incontrare gli azzurri; Italia verso i play off – Niente stage? Gattuso ne studia un’altra.

italia gattuso fa tappaNiente stage? Gattuso fa l'Italia a cena: ieri a Milano con gli azzurri delle big, i retroscenaIl vista del playoff di marzo, dopo aver incontrato i giocatori impegnati all'estero, Gattuso si è attovagliato con gli azzurri di Milan, Inter, Juventus, Bologna e Fiorentina ... gazzetta.it

Italia, altro che Nations League: Gattuso pensa solo ai playoff Mondiali. Sorprese tra i convocati, la strategia del ctIl ct azzurro è concentrato sugli spareggi del mese prossimo, incontri a cena in giro per il mondo, le possibili novità ... sport.virgilio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.