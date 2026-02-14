Gattinoni apre la sede elettorale | Obiettivo vittoria al primo turno

Venerdì 13 febbraio, Mauro Gattinoni ha inaugurato la sua nuova sede elettorale, spinto dalla volontà di ottenere la vittoria al primo turno. La cerimonia ha attirato decine di cittadini, che hanno riempito lo spazio per sostenere il candidato e ascoltare i suoi progetti. Gattinoni ha spiegato che questa apertura segna un passo importante nella campagna in vista delle elezioni comunali. La sede si trova nel centro di Lecco, in una strada trafficata e facilmente accessibile.

Il sindaco uscente inaugura il quartier generale in via Marco d'Oggiono. La coalizione di centrosinistra compatta punta alle elezioni del 24-25 maggio Decine di persone hanno affollato, venerdì 13 febbraio, la nuova sede elettorale della coalizione di centrosinistra che sostiene Mauro Gattinoni per un secondo mandato da sindaco di Lecco. Il quartier generale è stato inaugurato in via Marco d'Oggiono, 29 e sarà il punto di riferimento per i prossimi cento giorni di campagna elettorale in vista del voto amministrativo previsto per il 24 e 25 maggio. "Da oggi abbiamo cento giorni davanti a noi", ha dichiarato il sindaco uscente aprendo ufficialmente lo spazio che diventerà la casa di tutte le forze politiche della coalizione "Lecco 2031".