Rugby Benetton da impresa all’Ellis Park | rimonta e vittoria sui Lions nel primo turno di Challenge Cup

La Benetton apre la sua Challenge Cup 202526 con un successo pesantissimo in altura a Johannesburg, piegando i Lions 26-18 dopo una gara intensa, fisica e ricca di capovolgimenti di fronte. I biancoverdi partono forte, soffrono il ritorno dei sudafricani prima dell’intervallo, poi nella ripresa trovano la forza – tecnica e mentale – per ribaltare un match che sembrava sfuggire di mano. L’ingresso dalla panchina fa la differenza e nel finale la squadra di MacRae mostra lucidità e cinismo, portando a casa una vittoria dal valore potenzialmente enorme in ottica qualificazione. La partita si apre nel migliore dei modi per la Benetton: al 5’ è Rhyno Smith a sprintare in meta dopo un perfetto assist di Umaga che spezza la linea difensiva dei Lions. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Benetton da impresa all’Ellis Park: rimonta e vittoria sui Lions nel primo turno di Challenge Cup

