Azzardo online è allarme tra i giovani I videogame sono il primo step

Un crescente interesse per i videogiochi tra i giovani italiani ha sollevato preoccupazioni riguardo all'azzardo online e ai rischi di dipendenza. Con quasi il 70% dei ragazzi tra 15 e 19 anni che gioca, e una significativa parte che investe denaro, emergono nuove sfide per la tutela della loro salute digitale e psicologica.

© Ilgiorno.it - Azzardo online, è allarme tra i giovani. I videogame sono il primo step Pavia, 15 dicemnbre 2025 – Quasi il 70% dei giovani italiani tra i 15 e i 19 anni gioca ai videogiochi; tra di loro, un terzo spende soldi per giocare online e un quinto riferisce modalità di gioco considerate a rischio di dipendenza. In questa fascia d’età un adolescente su due gioca d’azzardo, mentre uno su dieci presenta un coinvolgimento potenzialmente problematico nel gioco d’azzardo. Questi i risultati di uno studio condotto dalla Scuola di sanità pubblica dell’ Università di Pavia, in collaborazione con l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc), l ’Istituto Mario Negri di Milano, con il supporto del Programma di Regione Lombardia per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (fondo Gap) attraverso Ats Pavia. Ilgiorno.it Azzardo online, è allarme tra i giovani. I videogame sono il primo step - Pubblicato uno studio con l’Università di Pavia capofila: crescono gli adolescenti che spendono per giocare Primo step, i videogame “che inducono a spendere denaro”. ilgiorno.it

