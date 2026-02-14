galaxy s26 edge dna arma segreta del modello plus di samsung per dare una spinta al telefono

Samsung ha lanciato il Galaxy S26 Edge DNA come arma segreta per rafforzare la gamma Plus. La scelta mira a offrire un dispositivo più innovativo e competitivo, puntando su caratteristiche esclusive che attirino gli utenti più esigenti. Nei negozi, il nuovo modello si distingue per un design più sottile e una fotocamera potenziata, pensata per migliorare l’esperienza di scatto.

Questo testo propone una lettura strategica della gamma Galaxy S di Samsung, focalizzandosi sui rapporti tra le varianti base, Plus, Ultra e l’inedito modello Edge introdotto nel 2025. L’analisi coglie le dinamiche di prezzo, dimensioni e specifiche per spiegare perché l’Edge sia stato oggetto di discussione e come potrebbe evolversi la linea nel prossimo ciclo di rilascio. la strategia a tre modelli e l’edge. Samsung ha tradizionalmente lanciato la serie Galaxy S con tre riferimenti principali: base, Plus e Ultra. Nel 2025 viene aggiunto un quarto riferimento, il Galaxy S25 Edge, posto in una fascia intermedia tra il Plus e l’Ultra. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung si prepara a presentare il nuovo Galaxy S26.

Samsung ha scelto cartelloni pubblicitari 3D per mostrare le funzioni del Galaxy S26, creando un effetto visivo sorprendente.

