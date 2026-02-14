Galaxy s26 edge dna arma segreta del modello plus di samsung per dare una spinta al telefono
Samsung ha lanciato il Galaxy S26 Edge DNA come arma segreta per rafforzare la gamma Plus. La scelta mira a offrire un dispositivo più innovativo e competitivo, puntando su caratteristiche esclusive che attirino gli utenti più esigenti. Nei negozi, il nuovo modello si distingue per un design più sottile e una fotocamera potenziata, pensata per migliorare l’esperienza di scatto.
Questo testo propone una lettura strategica della gamma Galaxy S di Samsung, focalizzandosi sui rapporti tra le varianti base, Plus, Ultra e l’inedito modello Edge introdotto nel 2025. L’analisi coglie le dinamiche di prezzo, dimensioni e specifiche per spiegare perché l’Edge sia stato oggetto di discussione e come potrebbe evolversi la linea nel prossimo ciclo di rilascio. la strategia a tre modelli e l’edge. Samsung ha tradizionalmente lanciato la serie Galaxy S con tre riferimenti principali: base, Plus e Ultra. Nel 2025 viene aggiunto un quarto riferimento, il Galaxy S25 Edge, posto in una fascia intermedia tra il Plus e l’Ultra. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Ormai sappiamo quasi tutto del nuovo telefono di Samsung: come sarà Galaxy S26
Samsung si prepara a presentare il nuovo Galaxy S26.
Samsung usa cartelloni 3d per dare vita alle funzioni ai del galaxy s26
Samsung ha scelto cartelloni pubblicitari 3D per mostrare le funzioni del Galaxy S26, creando un effetto visivo sorprendente.Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
Secondo quanto riferito, Galaxy S26 Edge è più sottile del 5% rispetto a Galaxy S25 Edge, raffigurato qui. (Fonte immagine: Notebookcheck, modificato)Il Samsung Galaxy S26 Edge del prossimo anno ha delle scarpe piuttosto grandi da riempire per due motivi principali. Innanzitutto, secondo quanto riferito, lo smartphone sostituirà Galaxy S26 Plus per ... notebookcheck.it
La batteria del Galaxy S26 Edge potrebbe essere ancora più grande del previstoSi ritiene che Samsung stia pianificando un un'importante scossa per la sua serie Galaxy S26, sostituendo Galaxy S26 con Galaxy S26 Pro. Inoltre, si prevede che il Galaxy S26 Edge sostituire il ... notebookcheck.it
Nuovo aggiornamento anche in Italia per Galaxy S25, S25+, S25 Ultra e S25 Edge. Ecco le novità facebook
