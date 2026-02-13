Samsung usa cartelloni 3d per dare vita alle funzioni ai del galaxy s26

Samsung ha scelto cartelloni pubblicitari 3D per mostrare le funzioni del Galaxy S26, creando un effetto visivo sorprendente. La campagna si svolge in diverse città del mondo e utilizza schermi tridimensionali che rendono le caratteristiche del telefono più visibili e coinvolgenti. In questa iniziativa, i cartelloni riproducono animazioni e dettagli in modo realistico, attirando l’attenzione dei passanti e creando un’anteprima delle innovazioni della nuova serie.

la serie galaxy s26 è al centro di una campagna promozionale globale basata su enormi billboard 3d che anticipano contenuti legati all' intelligenza artificiale di samsung. contemporaneamente, è disponibile la possibilità di prenotare i dispositivi tramite il Galaxy Reserve Program, segnando l'inizio della campagna in attesa dell' unpacked previsto per il 25 febbraio. questa strategia mira a generare curiosità e a spingere l'interesse verso le novità della gamma, mantenendo l'attenzione alta sui temi dell'IA applicata alla fotografia. samsung lancia la campagna teaser per il galaxy s26 con billboard 3d.