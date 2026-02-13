Auto in panne sulla strada, travolta e finisce nel canale: morta una donna nel Bolognese Tragedia nella serata nel Bolognese, dove una donna di 59 anni ha perso la vita dopo essere stata investita mentre si trovava fuori dall’auto in panne. La donna stava camminando lungo la strada provinciale, poco prima delle 21, quando un’auto che sopraggiungeva non è riuscita a evitarla, investendola e scaraventandola nel canale vicino. Il veicolo, un’utilitaria, si è fermato alcuni metri più avanti, mentre i soccorsi sono arrivati immediatamente, ma per la donna non c’era

La vittima aveva 59 anni. L’incidente in serata mentre era fuori dall’auto con il marito, rimasto illeso. Indagini dei carabinieri Tragedia nella serata nel Bolognese, dove una donna di 59 anni ha perso la vita dopo essere stata investita mentre si trovava fuori dall’auto in panne. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 in via Santa Maria Induno a Bentivoglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Bentivoglio, Altedo e Molinella, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica. Secondo le prime informazioni, la donna, nata nell’ex Jugoslavia e residente nel Bolognese, si trovava insieme al marito sul margine destro della carreggiata dopo aver accostato per un guasto al veicolo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

