furto in una villa nel varesotto il proprietario accoltella un ladro che poi muore in ospedale

Un episodio di cronaca si è verificato a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, dove un ladro di appartamento è stato ferito mortalmente dal proprietario durante un tentativo di furto in una villa. Dopo l'aggressione, il ladro è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto. La vicenda solleva questioni sulla legittima difesa e sulla sicurezza nelle abitazioni private.

AGI - Un  ladro di appartamento  è  morto  dopo essere stato  aggredito dal proprietario di casa  a  Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. L’uomo è  deceduto all’ospedale di Magenta, dopo essere stato  scaricato all’ingresso del pronto soccorso  dai  complici. La dinamica dell'aggressione. Secondo quanto ricostruito dai  carabinieri, intorno alle 11, due uomini si sono introdotti nella villa. All’interno dell’abitazione c'era però il  proprietario di casa, che, udito un rumore, e ha  sorpreso i delinquenti. Ne è nata una  colluttazione, nel corso della quale il proprietario ha ricevuto diversi  pugni al volto  mentre uno dei due  criminali  è stato invece raggiunto da una  coltellata  sferrata dal  padrone di casa. 🔗 Leggi su Agi.it

