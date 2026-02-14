furti e botte ai poliziotti in manette

Un giovane è stato arrestato dopo aver preso a pugni e minacciato gli agenti di polizia durante un episodio di furto. La sera precedente, aveva tentato di rubare merce nel negozio Pm Local, e poche ore dopo aveva sottratto le offerte di un musicista in strada, lasciandolo senza soldi.

Prima il taccheggio alla Pm Local. Poi il furto ai danni di un musicista, a cui ha rubato le offerte raccolte. E infine l’ aggressione ai poliziotti e i danni all’auto di servizio. L’esagitato autore delle condotte, che l’altro pomeriggio è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e tentato furto aggravato, è un marocchino di 27 anni, più che noto alle forze dell’ordine per condotte analoghe. Tra l’altro, era stato arrestato appena 24 ore prima per fatti simili. Erano circa le 17 quando un dipendente del supermercato di via IV Novembre ha chiesto aiuto a due agenti della Squadra mobile, indicando il ventisettenne che era appena uscito dal negozio dopo aver rubato alcune merendine e confezioni di frutta secca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un ultrà bresciano è stato condannato a quasi due anni di carcere per i contrasti con le forze dell'ordine durante gli scontri allo stadio Romeo Menti, prima della partita tra Vicenza e Brescia.

Askatasuna, manifestazione che si è svolta ieri, ha visto alcuni partecipanti coinvolti in episodi di violenza ai danni delle forze dell'ordine, sotto gli occhi dei politici presenti.

