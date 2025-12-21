Askatasuna botte ai poliziotti sotto gli occhi dei politici | chi c' era in piazza

Askatasuna, manifestazione che si è svolta ieri, ha visto alcuni partecipanti coinvolti in episodi di violenza ai danni delle forze dell’ordine, sotto gli occhi dei politici presenti. Alle ore 16.30, i partecipanti hanno iniziato a rimuovere i passamontagna, armati di bottiglie di vetro, sassi e altri oggetti trovati sul posto, scatenando una situazione che mette in evidenza le tensioni in piazza. Chi c’era in piazza?

Ore 16.30: è l'esatto momento in cui gli annunci della vigilia diventano cruda realtà. I passamontagna si alzano a coprire il volto, in mano bottiglie di vetro, sassi e qualsiasi cosa si riesca ad arraffare da terra. Il blocco nero avanza su corso Regina Margherita: vuole raggiungere il civico 47, sede del fu covo rosso sgomberato e chiuso giovedì all'alba. La polizia è schierata all'altezza dell'angolo con via Vanchiglia. È qui che si scatena l'inferno. Gli idranti, dalla camionetta blu, sparano acqua ancor prima che il corteo arrivi a contatto col cordone. E gli antagonisti si lanciano all'assalto degli agenti dietro lo striscione che recita "Torino partigiana que viva Askatasuna".

Sgombero di Askatasuna a Torino, razzi contro la polizia. Undici agenti feriti. Salvini: «Ruspe sui centri sociali» - Il sindaco Lo Russo: «Nulla può giustificare violenza». torino.corriere.it

Askatasuna, guerriglia a Torino: bombe carta e incendi al corteo degli antagonisti. La Lega: "Vanno trattati come terroristi" - Bombe carta, cassonetti della spazzatura incendiati, poliziotti presi a bottigliate. msn.com

#Askatasuna, gli antagonisti assaltano la polizia: bidoni in fiamme, scritte contro gli “sbirri” proiettate su una chiesa. In piazza anche 4 politici rossoverdi, 9 agenti feriti x.com

Nella notte di Capodanno, dicono i militanti di Askatasuna, "saremo in strada per un'inaugurare un anno di lotte" - facebook.com facebook

