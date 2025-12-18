Scontri allo stadio e botte ai poliziotti | è stato condannato un ultrà bresciano

Un ultrà bresciano è stato condannato a quasi due anni di carcere per i contrasti con le forze dell’ordine durante gli scontri allo stadio Romeo Menti, prima della partita tra Vicenza e Brescia. Il Tribunale di Vicenza ha emesso la sentenza nei confronti di A.F., riconoscendolo tra i protagonisti degli incidenti che hanno scosso l’impianto sportivo. Un episodio che riaccende il dibattito sulla violenza negli eventi sportivi.

Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione l'ultrà bresciano – A.F. le sue iniziali – che fu tra i protagonisti degli scontri tra polizia e tifosi allo stadio Romeo Menti, poco prima della partita tra Vicenza e Brescia del campionato di Serie B. Era il 26 marzo 2017. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

