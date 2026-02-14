Furti a Bergamo Treviolo e Curno smontavano auto di lusso pezzo per pezzo | due arresti

Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 2026, i Carabinieri di Bergamo hanno arrestato due uomini albanesi, di 37 e 34 anni, perché smontavano auto di lusso in strada e portavano via pezzi di ricambio. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi mentre scassinavano una Mercedes parcheggiata a Curno. Durante l’intervento, i militari hanno trovato attrezzi usati per smontare le vetture e diversi pezzi di ricambio nascosti in un’auto in sosta.

Nella notte tra l'8 e il 9 febbraio 2026, i Carabinieri di Bergamo hanno arrestato due cittadini di origine albanese, di 37 e 34 anni, già noti alle Forze dell'Ordine, ritenuti responsabili di una serie di furti aggravati ai danni di autovetture in sosta tra i comuni di Bergamo, Treviolo e Curno. Nel corso della notte, i militari dell'Arma sono riusciti a documentare gli spostamenti dei sospettati e le diverse fasi dei furti. In un primo momento i due hanno asportato con estrema facilità una Fiat 500 L, parcheggiata in via Linneo a Bergamo, utilizzandola per raggiungere il comune di Treviolo, dove hanno smontato il volante, il paraurti, il cofano ed entrambi i gruppi ottici anteriori di una Mercedes GLC.