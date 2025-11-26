La magia delle Olimpiadi Invernali sbarca in piazza Duomo

Milano, 26 novembre 2025 – La magia dei Giochi olimpici è sbarcata nel cuore di Milano. Dal 24 novembre infatti è aperto nell'iconica cornice di Piazza Duomo il nuovo megastore ufficiale di Milano Cortina 2026. ll più grande temporary store dedicato all'evento sportivo in arrivo si aggiunge così ai due spazi in Largo Cairoli e in Piazza San Babila. Il megastore si estende per tutta la lunghezza della piazza, alle spalle della statua equestre di Vittorio Emanuele II. All'interno i visitatori possono trovare le collezioni ufficiali divise per area tematica, firmate da Salomon e da Armani, partner del Comitato Organizzatore, i gadget ufficiali, le celebri spille, e le mascotte Tina e Milo in tutte le dimensioni possibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La magia delle Olimpiadi Invernali sbarca in piazza Duomo

News recenti che potrebbero piacerti

Ortisei celebra le Olimpiadi Milano Cortina 2026 con la magia della sculture di ghiaccio --> https://www.nordest24.it/ortisei-sculture-ghiaccio-milano-cortina-2026-val-gardena - facebook.com Vai su Facebook

#InsiemeaNatale #monzaeventi Sabato #22novembre inizia l'atmosfera delle feste che accompagna la magia del Natale a #Monza! Con “Insieme a Natale 2025” per 46 giorni musica, attività, eventi, luci e mercatini animeranno le vie e le piazze della città. L' # Vai su X

Oriocenter porta la magia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a Bergamo con Yuki, Shubi, Luma, Skye e Kori - Un progetto immersivo dedicato ai valori degli sport invernali che è anche un viaggio tra arte, divertimento e messaggi educativi attraverso cinque personaggi (e delle maxi installazioni) ... Lo riporta primalavaltellina.it

Olimpiadi invernali 2026: Milano palcoscenico culturale tra sport e arte - Mostre di arte, fotografia, design e installazioni trasformano la città in un palcoscenico ... Come scrive panorama.it

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina sono "uno spot pazzesco per il nostro Paese", ha più volte sottolineato Giovanni Malagò, presidente del Comitato organizzatore, la Fondazione Milano Cortina 2026. tg24.sky.it scrive