Fulminacci si racconta in vista di Sanremo 2026 dove sarà in gara con il brano Stupida sfortuna E duetterà con Francesca Fagnani

«La prima volta ero un bambino sperduto e nel pubblico c’erano solo palloncini – che tra l’altro sono la mia più grande paura – ora mi voglio divertire». Fulminacci – Filippo Uttinacci all’anagrafe – torna in gara a Sanremo con il brano Stupida sfortuna. E con un spirito molto più allegro rispetto al 2021, quando in piena era Covid cantò in un Ariston spettrale e deserto. «Il mio pezzo è onesto, ha l’arrangiamento giusto per l’orchestra ma non è nato per Sanremo», racconta. «È firmato da me e da Golden Years che sarà anche il mio direttore d’orchestra. Avevo presentato due canzoni a Carlo Conti, l’altra era più seria, più da “Premio della critica”, ma lui ha preferito questa».🔗 Leggi su Amica.it

Con Francesca Fagnani nella serata cover, il nuovo disco “Calcinacci” in uscita il 13 marzo, un cortometraggio di finzione e ad aprile il tour nei palazzetti. facebook

