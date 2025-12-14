sanremo 2026 fulminacci in gara con stupida sfortuna

Fulminacci parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. L'artista si prepara ad affrontare l'importante palcoscenico, portando la sua musica e il suo stile unico. La partecipazione rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera e un'opportunità di rilancio nel panorama musicale italiano.

Fulminacci sarà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026 e lo farà con il brano dal titolo Stupida sfortuna. Cantautore tra i più originali e riconoscibili della nuova scena italiana, Fulminacci si è affermato rapidamente come una delle penne più personali del cantautorato contemporaneo. L’artista sarà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. L’annuncio arriva dopo l’uscita del suo ultimo singolo, Niente di particolare ( Maciste DischiWarner Records ItalyWarner Music Italy ). Oltre alla forza autoriale, Fulminacci negli anni ha dimostrato di essere anche un vero e proprio performer, capace di prendersi il palco con naturalezza e carisma. Spettacolo.eu

Fulminacci presenta Stupida sfortuna

