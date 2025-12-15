Fulminacci | il titolo del brano con cui sarà in gara al Festival di Sanremo è Stupida sfortuna
Fulminacci torna al Festival di Sanremo, questa volta con il brano “Stupida sfortuna” nella 76ª edizione. Dopo il debutto nel 2021 con “Santa Marinella”, il cantautore si prepara a conquistare il pubblico con una nuova interpretazione sul palco dell’Ariston. La partecipazione segna un importante momento nel percorso artistico di Fulminacci, confermando il suo ruolo tra i protagonisti della manifestazione.
SANREMO – Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2021 con “Santa Marinella”, Fulminacci torna al Festival di Sanremo tra i protagonisti della 76ª edizione con il brano dal titolo “Stupida sfortuna” (Maciste DischiWarner Records ItalyWarner Music Italy). Cantautore tra i più originali e riconoscibili della scena italiana, Fulminacci si è affermato rapidamente come una delle penne più personali del cantautorato contemporaneo. Il suo primo album, “La Vita Veramente” (oro), riscuote un forte successo della critica, aggiudicandosi la Targa Tenco per la categoria Opera Prima. Nel 2021 partecipa alla 71ª Edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella”, contenuto nel suo secondo disco “Tante Care Cose” (oro). Lopinionista.it
