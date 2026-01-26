Latitante in fuga da 25 anni arrestato e riportato in Italia dove è stato catturato e quali reati ha commesso

Dopo 25 anni di latitanza, un uomo albanese accusato di traffico internazionale di droga è stato arrestato in Albania e successivamente riportato in Italia. Ricercato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, l’arresto segue un’indagine approfondita che ha permesso di assicurarlo alla giustizia. La cattura rappresenta un passo importante nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

Un latitante albanese di 48 anni, condannato a 21 anni di reclusione per traffico illecito di stupefacenti, è stato arrestato e riportato in Italia dopo una lunga fuga durata 25 anni. L’uomo, ritenuto organizzatore di un’associazione criminale transnazionale, è stato rintracciato in Albania grazie a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Un’indagine durata un anno Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il rientro in Italia del latitante è avvenuto venerdì sera presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

