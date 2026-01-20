Alla guida senza patente Fuga e inseguimento | stangata a cinese 54enne

Un uomo cinese di 54 anni è stato fermato a Bovisio Masciago mentre guidava senza patente. L’episodio ha coinvolto un inseguimento che si è concluso con una sanzione amministrativa. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme sul codice della strada e le conseguenze legali per chi guida senza abilitazione.

Guidava l’automobile, ma non aveva mai conseguito la patente: un 54enne, di nazionalità cinese, è stato fermato dalla polizia locale di Bovisio Masciago. Per lui maxi multa da 5.100 euro e fermo del veicolo per tre mesi. Il fatto risale alle 8.45 di venerdì. Gli agenti erano impegnati sulla Nazionale dei Giovi per controlli di routine. All’arrivo di una Fiat 500 hanno mostrato la paletta invitando il conducente ad accostare. In realtà la reazione è stata esattamente opposta: piede sull’acceleratore e tentativo di fuga. Inevitabile l’inseguimento sulla Nazionale dei Giovi in direzione nord, finché l’auto ha svoltato nella via Salerno di Limbiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

