Frattesi Juventus spunta un club a sorpresa sulle tracce del centrocampista | qual è il nuovo ostacolo nella corsa Ultimissime

Frattesi Juventus, c’è un nuovo ostacolo per il centrocampista dell’Inter, un club si è inserito sulle sue tracce. Di chi si tratta. Esattamente come un anno fa, il tormentone invernale in casa Inter porta il nome di Davide Frattesi. Il centrocampista romano, protagonista dello scudetto della seconda stella ma mai titolare inamovibile, sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura nerazzurra. Nonostante il cambio in panchina e l’arrivo di Cristian Chivu, il minutaggio dell’ex Sassuolo non è aumentato come sperato. Con la finestra di gennaio alle porte, l’ipotesi addio si fa concreta, ma questa volta la destinazione potrebbe essere sorprendente: la Turchia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

