Frattesi Inter il centrocampista potrebbe partire la Juventus è in corsa

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe distaccarsi dall’Inter, con la Juventus interessata al centrocampista azzurro. La società nerazzurra sembra aperta a una possibile cessione, valutando le opportunità di mercato. La situazione evidenzia un possibile cambiamento nella rosa dell’Inter, mentre le trattative tra le parti sono in corso. Restano da definire i dettagli e le modalità di un eventuale trasferimento.

Inter News 24 Frattesi Inter, l'azzurro vuole più spazio, la Juventus ci prova: il club nerazzurro non si oppone alla partenza. Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, è uno dei nomi più chiacchierati in vista del mercato di gennaio. Nonostante le buone prestazioni, il giocatore sta cercando più minutaggio, soprattutto in vista di una possibile convocazione in nazionale per il Mondiale. La Juventus è tra i club interessati, ma l'Inter non sembra intenzionata a fare ostruzione alla sua partenza, anche se la situazione finanziaria del club potrebbe rendere complicata l'operazione. Secondo quanto riportato da Il Giorno, Luciano Spalletti sarebbe favorevole alla permanenza di Frattesi, ma le necessità legate al fair play finanziario costringono il club a prendere decisioni ponderate.

