Fratelli d’Italia a Lanciano | contestazioni interne e revoca del capogruppo al centro della polemica

A Lanciano, Fratelli d’Italia si trova al centro di una polemica dopo che il capogruppo è stato revocato, a causa di forti contestazioni interne. La decisione è arrivata dopo discussioni accese tra i membri del partito, che hanno portato a una scissione nel gruppo consiliare. Durante l’ultimo consiglio comunale, alcuni sostenitori hanno espresso chiaramente il loro disappunto, chiedendo un cambio di rotta.

Lanciano, Fratelli d’Italia nella tempesta: il capogruppo contestato e l’ombra delle divergenze interne. Lanciano, 13 febbraio 2026 – Una profonda spaccatura interna ha scosso il gruppo di Fratelli d’Italia a Lanciano, portando il consigliere comunale Gabriele Di Bucchianico a contestare la sua revoca dall’incarico di capogruppo. La vicenda, emersa nella giornata di oggi, getta ombre sull’equilibrio della compagine consiliare e solleva interrogativi sulla gestione delle priorità amministrative in città. La contestazione di Di Bucchianico: una procedura viziata e motivazioni in chiaroscuro. Di Bucchianico ha appreso della sua destituzione tramite una Pec, un atto che, a suo dire, non era accompagnato da alcuna motivazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Riccardo Giannoni, segretario provinciale di Fratelli d’Italia a Lucca, ha deciso di revocare due membri del direttivo comunale.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, si è svolto un acceso dibattito tra il sindaco e il capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha messo in discussione le modalità di gestione delle libertà di riunione.

Ha superato ogni limite ed è diventata motivo di imbarazzo. Firma anche tu per chiedere la revoca immediata del suo mandato all’ONU. Firma: https://www.fratelli-italia.it/albanese-dimissioni/ facebook

