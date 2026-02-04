Fratelli d’Italia | Giannoni revoca nomina di due membri del coordinamento in vista del rinnovo

Riccardo Giannoni, segretario provinciale di Fratelli d’Italia a Lucca, ha deciso di revocare due membri del direttivo comunale. I due avevano firmato un documento di sfiducia lo scorso novembre, e ora Giannoni ha preso questa decisione in vista del rinnovo del coordinamento.

Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia a Lucca, Riccardo Giannoni, ha revocato due membri del direttivo comunale che avevano firmato il documento di sfiducia al suo ruolo lo scorso novembre. La decisione, comunicata in forma ufficiale nei giorni scorsi, riguarda Massimiliano Micheli, di Camaiore, e Moreno Rossi, residente a Lucca, entrambi nominati in carica dallo stesso Giannoni e quindi non membri di diritto. La mossa si inserisce nel contesto di un’accesa battaglia interna che sta scuotendo le file del partito in provincia, in vista del rinnovo del coordinamento provinciale previsto per giovedì 5 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fratelli d'Italia annuncia la nomina dell'avvocata Maria Gabriella Di Pentima come nuova responsabile provinciale del Dipartimento Sanità.

