Francesco Nicosia 48 anni muore colpito da malore mentre era alla guida di un furgone

Francesco Nicosia, 48 anni, è morto improvvisamente mentre guidava il suo furgone a Vittoria, in provincia di Ragusa, a causa di un malore improvviso. La tragedia si è verificata nella serata di ieri, quando Nicosia ha perso il controllo del veicolo e si è fermato sulla strada principale, senza potersi riprendere.

Tragedia a Vittoria: Malore Fatale Spegne la Vita di Francesco Nicosia. Francesco Nicosia, 48 anni, è deceduto ieri sera a Vittoria, in provincia di Ragusa, a causa di un improvviso malore che lo ha colpito mentre era alla guida del suo furgone. L’incidente, avvenuto intorno alle 20:30 in via La Marmora, ha visto il veicolo perdere il controllo e impattare contro un’auto parcheggiata. Nicosia, elettromeccanico e padre di due figli, era residente a Scoglitti. Dinamica dell’Incidente e Primi Interventi. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, Francesco Nicosia stava percorrendo via La Marmora quando è stato colto da un malore improvviso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un incidente tragico ha coinvolto un manutentore di 58 anni, deceduto a causa di un malore mentre si recava al lavoro con il furgone aziendale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Vittoria: è alla guida di un furgone, si schianta contro un'auto perché ha un malore. Muore 48enne; Colto da malore mentre è alla guida di un furgone, ne perde il controllo e si schianta su un'auto in sosta: muore un 48enne a Vittoria.

PRIMA DELL'ULTIIMO ROUND, RISULTATI E CLASSIFICA 1)Francesco Nicosia 1 2)(Era Bud Spancer) 3. (Ferruccio Ferrante 1) 4. Fortunato Serranò 1 5. Gianni Vinci 1 6. Francesco Nicosia 1 7.Paolo Ginestra 1 8.(Era Andrea Mollica) 9. (Era Tyrtyshnyk) 10. ( facebook