Malore mentre si reca al lavoro con il furgone aziendale | muore manutentore di 58 anni

Un incidente tragico ha coinvolto un manutentore di 58 anni, deceduto a causa di un malore mentre si recava al lavoro con il furgone aziendale. L’episodio si è verificato sulla statale 101, tra Collemeto e Gallipoli, segnando un drammatico episodio sulle strade salentine.

COLLEMETO (Galatina) – Una giornata non certo tranquilla sulle strade salentine e in particolare modo sulla statale 101, la Lecce-Gallipoli. Dopo il tamponamento tra più mezzi avvenuto in mattinata, a causa anche della fitta nebbia che ha limitato la visibilità e per fortuna con conseguenze lievi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

