Tragedia a Recale malore improvviso mentre è alla guida | Vincenzo muore 60 anni

© Teleclubitalia.it - Tragedia a Recale, malore improvviso mentre è alla guida: Vincenzo muore 60 anni Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri, domenica 14 dicembre, a Recale, nel casertano, nei pressi della rotonda del cimitero, all’incrocio tra via Ommeniello e via Scorticatoio. Un uomo di 60 anni, Vincenzo Monaco, residente a Marcianise, ha perso la vita mentre era alla guida della sua automobile Secondo una prima ricostruzione, . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it MALORE FATALE IN CAMPO SANT'ANGELO PER UN TURISTA AMERICANO DI 46 ANNI | 07/07/2022 Malore improvviso alla guida della sua auto: muore in pochi secondi - L'articolo Malore improvviso alla guida della sua auto: muore in pochi secondi proviene da OttoPagine. msn.com

TRAGEDIA A RECALE - 60enne di Marcianise muore per malore alla guida, auto finisce fuori strada alla rotonda del cimitero - 21:51:57 Un drammatico episodio si è consumato oggi a Recale, nei pressi della rotonda del cimitero, dove un uomo ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre era alla guida della propria a ... casertafocus.net

TRAGEDIA A RECALE - 60enne di Marcianise muore per malore alla guida, auto finisce fuori strada alla rotonda del cimitero - facebook.com facebook