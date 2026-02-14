Francesca sogna nel vento | Arriverò alla Vendée Globe

Francesca Clapcich ha conquistato la vittoria in The Ocean Race nel 2023, diventando la prima italiana a raggiungere questo risultato. La velista sogna ora di partecipare alla Vendée Globe, una delle sfide più dure in mare aperto. Recentemente, ha scritto un libro intitolato

"Un’onda alla volta" – che è anche il titolo di un libro che ha pubblicato pochi mesi fa – Francesca Clapcich è riuscita a vincere, nel 2023, The Ocean Race, prima italiana a farlo. E un’onda alla volta ha preso parte a due Olimpiadi, è stata campionessa mondiale, europea e italiana, ha gareggiato nella Coppa America femminile, districatandosi tra categorie diverse. Ma non è tutto qui, non è tutto mare e sport, il suo universo: "Non sono una cosa sola, nessuno lo è", scrive presentandosi sul suo sito. Velista professionista, mamma queer, moglie, figlia, membro della comunità Lgbtq+, italiana, atleta olimpica, istruttrice di sci, attivista per i diritti delle persone e dell’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il 2026 segna l’inizio del primo anno completo della campagna IMOCA di Francesca Clapcich a bordo di 11th Hour Racing, con un obiettivo chiaro: qualificarsi alla Vendée Globe 2028. La velista triestina ha presentato il calendario delle regate della stagione facebook