Duplantis un Mondo senza confini | Arriverò a 6 metri e 40 ma prima mi sposo

Armand ’Mondo’ Duplantis, campione mondiale di salto con l’asta, ha raggiunto importanti record e traguardi sportivi. Tuttavia, il suo percorso va oltre le vittorie in pedana: per lui, il mondo è una galassia di affetti e obiettivi personali. In questa intervista, Duplantis condivide le sue ambizioni, tra successi sportivi e progetti di vita, evidenziando come il suo orizzonte si allarghi oltre il limite del gesto atletico.

Bologna, 2 gennaio 2026- Il Mondo di Mondo in realtà è una galassia di affetti. Oltre la finestra sul futuro delimitata dai pali e da quell'asta che gli ha permesso di diventare uno dei più grandi atleti di tutti i tempi con quattordici record del mondo (l'ultimo a 6 metri e 30), Armand 'Mondo' Duplantis vede un orizzonte di traguardi che non sono limitati allo sport. Non che abbia voglia di smettere, anzi. Ma le sue priorità sono altre, dalla famiglia agli amici alla musica. Come ha raccontato ieri a ruota libera, ospite dell'associazione della stampa sportiva mondiale Aips presieduta dall'italiano Gianni Merlo.

