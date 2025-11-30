Verissimo Diego dalla Palma | Non arriverò a 80 anni ho programmato la mia morte

A Verissimo Diego Dalla Palma ha confessato che tra 5 anni morirà: ha già programmato tutto, creando indignazione in Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Diego dalla Palma: “Non arriverò a 80 anni, ho programmato la mia morte”

Argomenti simili trattati di recente

A Verissimo tra gli ospiti Benedetta Porcaroli, Mario Lavezzi, Ece Uslu, i Pooh, Diego Dalla Palma, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser Sabato 29 e domenica 30 novembre su Canale 5, weekend in compagnia di “Verissimo”. Sabato alle ore 16.30 Silvia Toff - facebook.com Vai su Facebook

Diego Dalla Palma, a Verissimo per raccontare come ha programmato la sua morte. Chi è il truccatore e il perchè di questa scelta - Ospite oggi di Silvia Toffanin, a Verissimo, sarà l'icona del mondo dello stile e del beauty Diego Dalla Palma. ilmessaggero.it scrive

Anticipazioni Verissimo domenica 30 novembre, Diego Dalla Palma e la sua morte programmata - La anticipazioni e gli ospiti di domenica 30 novembre a “Verissimo”: Diego Della Palma, Cecilia Rodriguez e molti altri ... Scrive dilei.it

Verissimo, le anticipazioni della puntata: dai 60 anni di Pooh a Diego Dalla Palma e la morte programmata a 80 anni - Secondo appuntamento del fine settimana con Verissimo, in tv oggi pomeriggio domenica 30 novembre su Canale 5. Da corrieredellumbria.it