Giorgia Meloni ha chiesto di rimuovere Francesca Albanese dal ruolo di relatrice Onu dopo le sue dichiarazioni sulla guerra. Meloni ha accusato Albanese di aver espresso posizioni che, secondo lei, favoriscono una visione critica sull’Italia e sulle sue azioni. Nei giorni scorsi, il partito di destra ha avviato una petizione online, raccogliendo centinaia di firme, per chiedere la revoca del mandato alla relatrice.

Si allarga il fronte del centrodestra che chiede la rimozione di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Dopo l’iniziativa della Lega dell’11 febbraio, che ha presentato una risoluzione parlamentare per la revoca dall’incarico, anche il partito di Giorgia Meloni si scaglia contro la funzionaria dell’Onu. Fratelli d’Italia ha infatti avviato una raccolta firme per sollecitare l’organizzazione a rimuovere Albanese dalla sua posizione. Il motivo scatenante sono state le ultime dichiarazioni di quest’ultima nei riguardi di Israele. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesca Albanese, Giorgia Meloni ne chiede la rimozione dal ruolo di relatore Onu: cosa aveva detto

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, accusandola di aver pronunciato parole oltraggiose.

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu dopo le sue dichiarazioni sui territori palestinesi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Francesca Albanese, Giorgia Meloni ne chiede la rimozione dal ruolo di relatore Onu: cosa aveva detto; Francesca Albanese, la Francia chiede le dimissioni da relatrice Onu: Su Israele parole oltraggiose; Fratelli d'Italia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: Ha superato ogni limite. La relatrice Onu: L’Inquisizione è tornata; Il caso Meloni, Gaza e Francesca Albanese al festival del film.

Francesca Albanese, Giorgia Meloni ne chiede la rimozione dal ruolo di relatore Onu: cosa aveva dettoFratelli d'Italia lancia una petizione per chiedere la revoca del mandato Onu di Francesca Albanese. Avrebbe detto: Israele nemico comune ... virgilio.it

Perché Francesca Albanese è tornata a suscitare polemica: cosa ha fatto all'interno del ParlamentoLa relatrice speciale Onu sulla Palestina ha presentato il suo ultimo dossier nella sala stampa della Camera dei Deputati e ha bocciato il ddl antisemitismo ... tag24.it

La destra all'attacco di Nicola Gratteri per le sue dichiarazioni sul referendum giustizia e Francesca Albanese sul conflitto israelo-palestinese facebook

Francesca Albanese: Tajani, "inevitabile per l'Italia chiederne le dimissioni" x.com