La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, accusandola di aver pronunciato parole oltraggiose. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha pubblicamente chiesto che si dimetta, sostenendo che non rappresenta le Nazioni Unite. La polemica è scoppiata dopo alcune dichiarazioni della stessa Albanese che hanno scatenato reazioni forti da parte del governo francese.

"Da Francesca Albanese parole oltraggiose, si dimetta, non rappresenta le Nazioni Unite", ha detto il ministro degli Esteri Francese Jean-Noël Barrot del governo di Michel Barnier. La relatrice speciale per i territori palestinesi dell'Onu era intervenuta questo weekend all'Al Jazeera Forum e, in un videomessaggio, aveva definito Israele "un nemico comune dell'umanità". Barrot ha ricordato altre frasi di Albanese contro lo Stato ebraico, paragoni con il Terzo Reich e frasi sulle lobby ebraiche. "Albanese prende di mira non il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: "Da lei parole oltraggiose". Ecco cosa aveva detto

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo le sue parole su Israele.

