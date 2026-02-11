La Francia non lascia passare le dichiarazioni di Francesca Albanese e ne chiede le dimissioni dall' Onu

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu dopo le sue dichiarazioni sui territori palestinesi. La decisione arriva poco dopo che Albanese ha pubblicamente criticato alcune politiche internazionali, attirando l’attenzione del governo francese. La questione ha scatenato un dibattito acceso sulla libertà di parola e il ruolo delle Nazioni Unite.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: "Da lei parole oltraggiose". Ecco cosa aveva detto La Francia non lascia passare le dichiarazioni di Francesca Albanese, relatrice speciale per i territori palestinesi dell'Onu, che nel weekend, intervenendo con un videomessaggio all'Al Jazeera Forum tenutosi a Doha, ha detto che l'umanità ha in Israele "un nemico comune". Ieri, dal pulpito dell'Assemblea nazionale, il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha chiesto le dimissioni della Albanese, dopo le "dichiarazioni oltraggiose e irresponsabili" rilasciate sabato 7 febbraio durante il forum di Al Jazeera.

