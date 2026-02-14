France ‘reasonably optimistic’ of G7 maritime ban on Russian oil minister says

Il ministro francese ha dichiarato che alcuni Paesi del G7 sono pronti a vietare i servizi marittimi legati al petrolio russo. La decisione si basa sulla volontà di limitare le esportazioni di energia di Mosca via mare. La proposta potrebbe entrare in vigore presto, rafforzando le sanzioni contro la Russia.

“We hope to be able to include it in the 20th (EU) sanctions package we are actively preparing,” Barrot told reporters after a G7 foreign ministers meeting in Munich. “Some of the G7 countries have expressed willingness to move forward. The jury is still out, but my expectations are reasonably optimistic,” he added. “Speriamo di poterlo includere nel 20° pacchetto di sanzioni (dell’Unione europea) che stiamo attivamente preparando”, ha dichiarato Barrot ai giornalisti dopo una riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Monaco. “Alcuni paesi del G7 hanno espresso la volontà di andare avanti. La giuria è ancora fuori, ma le mie aspettative sono ragionevolmente ottimistiche”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

La Svezia ha invitato l’Unione Europea a vietare alle aziende di sostenere le attività della flotta di trasporto di petrolio e gas russa.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato oggi l’Ucraina di aver tentato di assassinare un alto ufficiale russo a Mosca.

