Sweden urges EU ban on support to Russian oil gas-shipping fleet

La Svezia ha invitato l’Unione Europea a vietare alle aziende di sostenere le attività della flotta di trasporto di petrolio e gas russa. L’obiettivo è rafforzare le sanzioni contro Mosca, limitando il supporto alle operazioni energetiche russe e contribuendo a una pressione più efficace sulle politiche di guerra. Questa proposta si inserisce nel quadro delle misure volte a ridurre la dipendenza energetica dall’estero e a promuovere una maggiore autonomia europea.

